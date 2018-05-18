Сборная России по хоккею проиграла Канаде в 1/4 финала ЧМ-2018

07:37 Источник: РОСБАЛТ

Российские хоккеисты провели в Копенгагене неудачный четвертьфинальный матч с канадской сборной. Они проиграли в овертайме со счетом 4:5.

Авторами голов стали у российской команды, у канадцев —

Канада вышла в полуфинал, где 19 мая сразится с победителем игры между Швейцарией и Финляндией.