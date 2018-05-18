Сборная России по хоккею проиграла Канаде в 1/4 финала ЧМ-2018
07:37 18.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Российские хоккеисты провели в Копенгагене неудачный четвертьфинальный матч с канадской сборной. Они проиграли в овертайме со счетом 4:5. Авторами голов стали у российской команды Михеев, Барабанов, Андронов, Анисимов, у канадцев — Парэйко, Ньюджент-Хопкинс, Туррис, Дюбуа, ОʼРайлли. Канада вышла в полуфинал, где 19 мая сразится с победителем игры между Швейцарией и Финляндией.
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