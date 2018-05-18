Sky News: Британские правоохранители начали допросы Скрипаля

08:00 Источник: РОСБАЛТ

Британские следователи допрашивают двойного агентапо мере того, как он идет на поправку, передает Sky News.

Силовики пытаются выяснить больше подробностей о жизни Скрипаля в Великобритании после того, как он ушел на пенсию.

В частности, ведущие расследование сотрудники хотят больше выяснить о его регулярных поездках в Лондон и за границу, ежемесячных встречах с предполагаемым куратором из MI6.