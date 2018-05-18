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Sky News: Британские правоохранители начали допросы Скрипаля

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08:00 18.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Британские следователи допрашивают двойного агента Сергея Скрипаля по мере того, как он идет на поправку, передает Sky News.

Силовики пытаются выяснить больше подробностей о жизни Скрипаля в Великобритании после того, как он ушел на пенсию.

В частности, ведущие расследование сотрудники хотят больше выяснить о его регулярных поездках в Лондон и за границу, ежемесячных встречах с предполагаемым куратором из MI6.

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