Sky News: Британские правоохранители начали допросы Скрипаля
08:00 18.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Британские следователи допрашивают двойного агента Сергея Скрипаля по мере того, как он идет на поправку, передает Sky News. Силовики пытаются выяснить больше подробностей о жизни Скрипаля в Великобритании после того, как он ушел на пенсию. В частности, ведущие расследование сотрудники хотят больше выяснить о его регулярных поездках в Лондон и за границу, ежемесячных встречах с предполагаемым куратором из MI6.
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