Российские гимнастки заняли весь пьедестал на Гран-при в Израиле
08:31 18.05.2018 Источник: Газета.Ru
Россиянки заняли весь пьедестал в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Холоне (Израиль). Об этом сообщает «Советский спорт». Победительницей соревнований стала Арина Аверина с 76,700 баллами, серебро выиграла Александра Солдатова (75,750), бронзу завоевала Екатерина Селезнева (72,050). Сборная России также завоевала золото в групповом многоборье, команду представляли Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Близнюк.
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