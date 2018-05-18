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Российские гимнастки заняли весь пьедестал на Гран-при в Израиле

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08:31 18.05.2018 Источник: Газета.Ru

Россиянки заняли весь пьедестал в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Холоне (Израиль). Об этом сообщает «Советский спорт».

Победительницей соревнований стала Арина Аверина с 76,700 баллами, серебро выиграла Александра Солдатова (75,750), бронзу завоевала Екатерина Селезнева (72,050).

Сборная России также завоевала золото в групповом многоборье, команду представляли Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Близнюк.

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