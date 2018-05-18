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Евросоюз готов в июне ввести антиамериканские пошлины

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08:37 18.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Брюссель определился с ответом на торговую политику США, которые ранее распоряжением Дональда Трампа ввели высокие пошлины на сталь и алюминий. Еврокомиссия сообщила о готовящихся мерах Всемирной торговой организации (ВТО).

«На первом этапе, с 20 июня, на импорт товаров, перечисленных в первом приложении, может быть применена дополнительная пошлина на добавленную стоимость в размере не более 25%», — сказано в коммюнике властей Евросоюза.

Далее же единая Европа может ввести антиамериканские пошлины в 10%, 25%, 35% либо 50%.

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