Еврейский комитет Украины составляет список антисемитов и ксенофобов
08:49 18.05.2018
Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выступил с инициативой о создании специального персонального списка антисемитов и ксенофобов. «Еврейский комитет Украины начинает составление списка антисемитов и ксенофобов», — написал он на своей странице в Facebook. Как пишет RT, Долинский заявил, что данный документ будет распространяться в международных организациях и посольствах. Кроме того, он намерен координировать действия с международными еврейскими организациями, правозащитниками и властями Израиля. ИА EADaily
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