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Новости

Еврейский комитет Украины составляет список антисемитов и ксенофобов

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08:49 18.05.2018

Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выступил с инициативой о создании специального персонального списка антисемитов и ксенофобов.

«Еврейский комитет Украины начинает составление списка антисемитов и ксенофобов», — написал он на своей странице в Facebook.

Как пишет RT, Долинский заявил, что данный документ будет распространяться в международных организациях и посольствах. Кроме того, он намерен координировать действия с международными еврейскими организациями, правозащитниками и властями Израиля. ИА EADaily

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