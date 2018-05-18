Еврейский комитет Украины составляет список антисемитов и ксенофобов

08:49

Руководитель Украинского еврейского комитетавыступил с инициативой о создании специального персонального списка антисемитов и ксенофобов.

«Еврейский комитет Украины начинает составление списка антисемитов и ксенофобов», — написал он на своей странице в Facebook.