0
0
113
Новости

Министерства предложили варианты повышения пенсионного возраста

Добавить в избранное

09:00 18.05.2018 Источник: РБК

Правительство приступило к обсуждению параметров и темпов повышения пенсионного возраста. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63 лет. Подход Минтруда предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин — до 60, а для мужчин — до тех же 65 лет. Об этом РБК сообщили два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству.

Разногласия между ведомствами существуют и по вопросу скорости увеличения. Согласно подходу Минфина увеличение пенсионного возраста следует производить на год через каждые шесть месяцев, рассказали собеседники РБК. А в конструкции Минтруда повышать возраст следует на один год за год. Изменение сроков выхода на пенсию может начаться уже с 2019 года, отметили источники.​

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 18.05.2018
СМИ сообщили о прекращении уголовного дела в отношении математика Богатова
0
8
09:20 18.05.2018
Китай предложил США уступки в торговой войне на $200 млрд - СМИ
0
52
09:05 18.05.2018
Единороссы предложили штрафовать за "злоупотребление" правом на митинги
0
78
08:49 18.05.2018
Еврейский комитет Украины составляет список антисемитов и ксенофобов
0
95
08:37 18.05.2018
Евросоюз готов в июне ввести антиамериканские пошлины
0
124
08:31 18.05.2018
Российские гимнастки заняли весь пьедестал на Гран-при в Израиле
0
128
08:20 18.05.2018
DW: США будут мешать открытию "Северного потока-2"
0
174
08:12 18.05.2018
В Севастополе открылся международный фестиваль документальных фильмов "Победили вместе"
0
147
08:00 18.05.2018
Sky News: Британские правоохранители начали допросы Скрипаля
0
180
07:49 18.05.2018
В результате обстрела со стороны ВСУ обесточена Донецкая фильтровальная станция
0
149

Возврат к списку