Министерства предложили варианты повышения пенсионного возраста
09:00 18.05.2018 Источник: РБК
Правительство приступило к обсуждению параметров и темпов повышения пенсионного возраста. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63 лет. Подход Минтруда предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин — до 60, а для мужчин — до тех же 65 лет. Об этом РБК сообщили два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству.
Разногласия между ведомствами существуют и по вопросу скорости увеличения. Согласно подходу Минфина увеличение пенсионного возраста следует производить на год через каждые шесть месяцев, рассказали собеседники РБК. А в конструкции Минтруда повышать возраст следует на один год за год. Изменение сроков выхода на пенсию может начаться уже с 2019 года, отметили источники.
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