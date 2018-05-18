Китай предложил США уступки в торговой войне на $200 млрд - СМИ
09:20 18.05.2018 Источник: Lenta.ru
Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
Отмечается, что если президент США Дональд Трамп примет предложение китайской стороны, то основным бенефициаром сделки станет корпорация Boeing. По словам источника, Китай предлагает тарифы на четыре миллиарда долларов на некоторую продукцию из США — фрукты, орехи, свинину, вино.
Ранее, 10 мая, сообщалось, что Китай в рамках переговоров с США по торговой войне, вероятно, предложит увеличить импорт американских товаров, чтобы избежать полноценного торгового противостояния.
4 мая в Пекине завершились двухдневные переговоры между США и Китаем по торговым вопросам. Ни одна из сторон не сделала официальных заявлений, однако позже стало известно, что они не смогли договориться о прекращении торговой войны.
Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона ввела протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине. Lenta.Ru
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