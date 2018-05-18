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Новости

В ДНР погиб командир батальона "Пятнашка"

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10:05 18.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) погиб руководитель батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным Мамай. Как сообщает организация «Союз добровольцев Донбасса», военный «погиб как герой, на своем боевом посту». Информацию о его гибели подтвердил в Facebook российский писатель и майор вооруженных сил ДНР Захар Прилепин. Он заявил, что прощание с Олегом Мамиевым пройдет в ДНР, а похороны состоятся на его родине в Северной Осетии. По данным «Пятого канала», командир «Пятнашки» получил «тяжелые осколочные ранения в голову, живот и грудь» и умер от полученных травм.

В 2008 году Олег Мамиев участвовал в войне в Южной Осетии.  Коммерсантъ

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