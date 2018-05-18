РФ отправила в Арктику сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160
10:20 18.05.2018 Источник: Газета.Ru
Командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш заявил, что российская армия отправила в Арктику сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160 для усиления защиты региона, сказал военный в интервью официальной армейской газете «Красная звезда».
«В этом году планируем перелететь в Анадырь еще самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении» — сказал Кобылаш.
Также он отметил, что в 2017 году Ту-22М3 впервые приземлился в Анадыре и Воркуте.
Ранее в исследовательском центре конгресса США пришли к выводу, что между между Соединенными Штатами и Россией может возникнуть конкуренция в Арктике. Такое предположение содержится в письменном отчете ведомства. Газета.Ru
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