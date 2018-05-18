Компания "Саратовские авиалинии" прекращает полеты и увольняет более тысячи человек

11:00 Источник: Эхо Москвы

Компания «Саратовские авиалинии» прекращает полёты и увольняет 1200 человек. Перевозчик объявил о таком решении после того, как Росавиация запретила ему продавать билеты на рейсы с вылетом после 30 мая. Авиакомпания должна вернуть в Россию всех пассажиров, которые находятся за границей и возместить ущерб тем, кто купил билеты на лето и осень.

В феврале в Подмосковье разбился самолёт «Саратовских авиалиний», 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Согласно одной из версий, к катастрофе могло привести обледенение датчиков скорости воздушного судна. Официально причины не названы до сих пор. Эхо Москвы