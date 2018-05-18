0
0
156
Новости

Депутаты предложили создать телеканал "Здоровье"

Добавить в избранное

11:20 18.05.2018 Источник: НГ-Online

В Госдуме предложили создать новый телеканал «Здоровье» для профилактики здорового образа жизни. По мнению депутата Геннадия Онищенко, на канале не должно быть рекламы и он должен быть создан за счет средств федерального бюджета. Аналогом для «Здоровья» он назвал телеканал «Культура».

По словам Онищенко, телеканал «Здоровье» необходим, поскольку РФ ставит задачу «войти в число стран, в которых продолжительность жизни превышает 80 лет». В эфире канала предполагается «грамотно и интересно рассказывать о преимуществах здорового образа жизни».

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:20 18.05.2018
РФ отправила в Арктику сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160
0
49
15:00 17.05.2018
Подводный аппарат "Посейдон" сможет нести боеголовку мощностью до 2 мегатонн - источник
0
112
16:12 16.05.2018
Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
0
223
15:12 16.05.2018
Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
0
182
13:32 15.05.2018
В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
0
260
12:00 14.05.2018
Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
0
300
09:00 14.05.2018
Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
0
349
10:13 13.05.2018
WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
0
376
11:00 12.05.2018
ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
0
413
09:00 12.05.2018
Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
0
391

Возврат к списку