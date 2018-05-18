Депутаты предложили создать телеканал "Здоровье"
11:20 18.05.2018 Источник: НГ-Online
В Госдуме предложили создать новый телеканал «Здоровье» для профилактики здорового образа жизни. По мнению депутата Геннадия Онищенко, на канале не должно быть рекламы и он должен быть создан за счет средств федерального бюджета. Аналогом для «Здоровья» он назвал телеканал «Культура».
По словам Онищенко, телеканал «Здоровье» необходим, поскольку РФ ставит задачу «войти в число стран, в которых продолжительность жизни превышает 80 лет». В эфире канала предполагается «грамотно и интересно рассказывать о преимуществах здорового образа жизни».
Вера Цветкова
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