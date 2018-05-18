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Бюджет WADA будет ежегодно увеличиваться на 8%

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12:32 18.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Бюджет WADA будет ежегодно увеличиваться на 8% в течение четырёх лет. Такое решение принял совет учредителей Всемирного антидопингового агентства по итогам заседания в Монреале. На текущий год бюджет организации составляет 32 миллиона долларов.

Организация сыграла ключевую роль в расследовании в отношении наших спортсменов, отстранённых от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.  Говорит Москва

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