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Сергей Скрипаль выписан из госпиталя

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13:00 18.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Сергей Скрипаль выписан из госпиталя в Солсбери. Об этом сообщают британские СМИ, ссылаясь на медиков. Другие подробности пока не приводятся. Напомню, что ранее из больницы была выписана его дочь Юлия, которая также пострадала от отравления. Ее место нахождения до сих пор неизвестно. Эхо Москвы

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