ЕС принимает меры по блокировке санкций США против Ирана
13:05 18.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Евросоюз начал работу по блокировке санкций США против Ирана. Мера может вступить в силу до 6 августа. Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.
В частности, Евросоюз разработает меры, которые позволят Европейскому инвестиционному банку поддерживать те вложения, которые сделаны в иранскую экономику. ЕС также продолжит укреплять экономическое сотрудничество с Ираном, в том числе в энергетическом секторе.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил ранее о намерении запустить процедуру применения «блокирующего закона», который направлен на нейтрализацию последствий американских санкций.
В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и возобновлении санкций против Тегерана. Он пригрозил европейским партнёрам ограничительными мерами в случае, если они продолжат сотрудничать с исламской республикой. Говорит Москва
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