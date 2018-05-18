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Новости

ЕС принимает меры по блокировке санкций США против Ирана

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13:05 18.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Евросоюз начал работу по блокировке санкций США против Ирана. Мера может вступить в силу до 6 августа. Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

В частности, Евросоюз разработает меры, которые позволят Европейскому инвестиционному банку поддерживать те вложения, которые сделаны в иранскую экономику. ЕС также продолжит укреплять экономическое сотрудничество с Ираном, в том числе в энергетическом секторе.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил ранее о намерении запустить процедуру применения «блокирующего закона», который направлен на нейтрализацию последствий американских санкций.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и возобновлении санкций против Тегерана. Он пригрозил европейским партнёрам ограничительными мерами в случае, если они продолжат сотрудничать с исламской республикой.  Говорит Москва

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