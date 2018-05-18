В бизнес-структурах появятся антикоррупционные специалисты
13:20 18.05.2018 Источник: Известия
В бизнес-структурах появятся специалисты по профилактике коррупционных нарушений. Они будут проводить служебные проверки, выявлять коррупционные риски и разъяснять сотрудникам нормы законодательства, а также сопровождать проведение сделок и тендеров. Соответствующий профессиональный стандарт разработали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).
В Минтруде «Известиям» заявили, что такая стандартизация необходима. В бизнес-сообществе идею поддерживают: в 2017 году общий объем штрафов для предприятий за взятки, данные сотрудниками от имени или в интересах компании, превысил 1 млрд рублей. Эксперты полагают, что сегодня стало выгоднее соблюдать закон, чем нести многомиллионные убытки.
Новости
- 14:05 18.05.2018
- Медведев озвучил кадровый состав нового правительства
- 14:00 18.05.2018
- У госпитализированных в Волоколамске детей не обнаружено следов отравления свалочным газом
- 13:32 18.05.2018
- КНР успешно провела ходовые испытания первого авианосца
- 13:05 18.05.2018
- ЕС принимает меры по блокировке санкций США против Ирана
- 13:00 18.05.2018
- Сергей Скрипаль выписан из госпиталя
- 12:32 18.05.2018
- Бюджет WADA будет ежегодно увеличиваться на 8%
- 12:20 18.05.2018
- В домах экс-премьера Малайзии изъято более 70 сумок с валютой и драгоценностями
- 12:05 18.05.2018
- Мексика выразила протест США из-за высказывания Трампа
- 12:00 18.05.2018
- Йемен могут разделить на несколько частей - Al Jazeera
- 11:32 18.05.2018
- На НТВ выходит российская адаптация культового детектива "Мост"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать