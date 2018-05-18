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Новости

В бизнес-структурах появятся антикоррупционные специалисты

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13:20 18.05.2018 Источник: Известия

В бизнес-структурах появятся специалисты по профилактике коррупционных нарушений. Они будут проводить служебные проверки, выявлять коррупционные риски и разъяснять сотрудникам нормы законодательства, а также сопровождать проведение сделок и тендеров. Соответствующий профессиональный стандарт разработали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). 

В Минтруде «Известиям» заявили, что такая стандартизация необходима. В бизнес-сообществе идею поддерживают: в 2017 году общий объем штрафов для предприятий за взятки, данные сотрудниками от имени или в интересах компании, превысил 1 млрд рублей. Эксперты полагают, что сегодня стало выгоднее соблюдать закон, чем нести многомиллионные убытки.

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