Медведев озвучил кадровый состав нового правительства
14:05 18.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Дмитрий Медведев назвал кадровый состав нового правительства. На пост главы минобороны предложен Шойгу. Министра просвещения — Ольга Васильева. Министра науки и высшего образования — Михаил Катюков. Министра по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов. Министра природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин. Министра внутренних дел — Владимир Колокольцев. Министра юстиции — Александр Коновалов. Министра по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв. Министра иностранных дел — Сергей Лавров. Министра промышленности и торговли — Денис Мантуров. Министра культуры — Владимир Мединский. Министра строительства и ЖКХ -Владимир Якушев. Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков. Министра энергетики — Александр Новак. Министра экономического развития — Максим Орешкин. Министра по ГО и ЧС — Евгений Зинчев. Министра финансов — Антон Силуанов. Министра здравоохранения — Вероника Скворцова. Министра транспорта — Евгений Дитрих. Министра сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев. Министра труда и соцзащиты — Максим Топилин.
На пост вице-премьеров предложены Силуанов, Козак, Борисов, Голикова, Гордеев, Голодец, Чуйченко, Акимов.
В Кремле говорят, что Владимир Путин ответит на предложение премьер-министра уже в течение сегодняшнего дня. Эхо Москвы
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