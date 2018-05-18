Израиль построил стену высотой 26 метров на границе с Иорданией
15:12 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль завершил строительство стратегического участка защитной стены высотой 26 м на границе с Иорданией. Об этом в пятницу сообщает газета "Аль- Кудс аль-Араби".
Барьер протяженностью 4,5 км возведен для обеспечения безопасности строящегося международного аэропорта "Рамон" в Тимне близ города Эйлат на юге еврейского государства.
По замыслу руководства страны, защитное сооружение станет своего рода щитом, оснащенным специальными датчиками и технологиями обнаружения ракет, которые позволят предотвратить возможные ракетные обстрелы со стороны боевиков.
Новый участок является частью масштабного плана по возведению защитной стены протяженностью 34 км и средней высотой шесть метров. Стоимость проекта, по данным агентства, составляет 188 млн шекелей (52,4 млн долларов).
"Рамон" - первый гражданский аэропорт, строящийся в Израиле с момента создания государства 70 лет назад. Он станет дополнительной воздушной гаванью страны, главным образом, для авиарейсов в Европу и для внутренних направлений, а также альтернативным аэропортом в случае чрезвычайной ситуации. Его строительство ведется уже около трех лет, а официальное открытие, как ожидается, запланировано на март 2019 года.
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