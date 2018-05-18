Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россииподписал указы о назначениях нового состава правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о назначениях в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отдельными указами глава государства утвердил 10 вице-премьеров и 22 министров. Ранее сегодня он провел встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который представил президенту кандидатуры в новый состав кабмина.На этой встрече Путин заявил, что в пятницу, 18 мая, подпишет указы о назначениях соответствующих кандидатов. Он отметил, что "это люди известные, хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы". При этом он отметил, что "нужно будет оперативно решить вопросы по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы". Премьер-министр заверил, что все будет исполнено, "и в ближайшее время представим всех новых министров коллективам их министерств".