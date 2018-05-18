0
0
67
Новости

Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства РФ

Добавить в избранное

15:32 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о назначениях в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отдельными указами глава государства утвердил 10 вице-премьеров и 22 министров. Ранее сегодня он провел встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который представил президенту кандидатуры в новый состав кабмина.

На этой встрече Путин заявил, что в пятницу, 18 мая, подпишет указы о назначениях соответствующих кандидатов. Он отметил, что "это люди известные, хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы". При этом он отметил, что "нужно будет оперативно решить вопросы по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы". Премьер-министр заверил, что все будет исполнено, "и в ближайшее время представим всех новых министров коллективам их министерств".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:12 18.05.2018
Израиль построил стену высотой 26 метров на границе с Иорданией
0
86
15:00 18.05.2018
Парламент Чечни внес проект о возможности занимать пост президента РФ три срока подряд
0
116
14:32 18.05.2018
СК возбудил второе дело из-за призывов взорвать Крымский мост
0
158
14:05 18.05.2018
Медведев озвучил кадровый состав нового правительства
0
207
14:00 18.05.2018
У госпитализированных в Волоколамске детей не обнаружено следов отравления свалочным газом
0
174
13:32 18.05.2018
КНР успешно провела ходовые испытания первого авианосца
0
232
13:20 18.05.2018
В бизнес-структурах появятся антикоррупционные специалисты
0
222
13:05 18.05.2018
ЕС принимает меры по блокировке санкций США против Ирана
0
243
13:00 18.05.2018
Сергей Скрипаль выписан из госпиталя
0
272
12:32 18.05.2018
Бюджет WADA будет ежегодно увеличиваться на 8%
0
246

Возврат к списку