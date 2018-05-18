Медведев назначил Приходько первым замглавы аппарата правительства
16:12 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым замглавы аппарата правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Ранее Приходько занимал пост вице-премьера - главы аппарата правительства.
"Председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Приходько Сергея Эдуардовича первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
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