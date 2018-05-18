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Меркель заявила, что обсудит с Порошенко дело журналиста Вышинского

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17:12 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель будет обсуждать с украинским президентом Петром Порошенко, в том числе, дело главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом она заявила в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается журналиста. Само собой разумеется, я итак буду с украинским президентом говорить о своей поездке в Сочи, и эту тему я тоже подниму", - сказал она.

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