Меркель заявила, что обсудит с Порошенко дело журналиста Вышинского

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германиибудет обсуждать с украинским президентом, в том числе, дело главреда агентства "РИА Новости Украина". Об этом она заявила в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом РФ"Что касается журналиста. Само собой разумеется, я итак буду с украинским президентом говорить о своей поездке в Сочи, и эту тему я тоже подниму", - сказал она.