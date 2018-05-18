Выписка Скрипалей ничего не меняет. Это было наглое покушение - представитель британского МИДа

19:49 Источник: Газета.Ru





"Это очень хорошая новость, что по оценке сотрудников больницы Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выписаться из больницы. Как ясно дали понять медицинские эксперты, господину Скрипалю потребуется постоянное лечение", - приводят слова представителя британского МИД масс-медиа.





Чиновник при этом добавил: "Но давайте не будем забывать, что тот факт, что все три жертвы данного инцидента были выписаны из больницы, не меняет того, что эта было наглым и бездумным нападением, покушением на убийство, с использованием незаконного химического оружия".

Представитель МИД Великобритании заявил, что выписка Сергея и Юлии Скрипалей из больницы не означает, что на них не совершали покушение с применением химоружия.