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Выписка Скрипалей ничего не меняет. Это было наглое покушение - представитель британского МИДа

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19:49 18.05.2018 Источник: Газета.Ru

Представитель МИД Великобритании заявил, что выписка Сергея и Юлии Скрипалей из больницы не означает, что на них не совершали покушение с применением химоружия.

"Это очень хорошая новость, что по оценке сотрудников больницы Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выписаться из больницы. Как ясно дали понять медицинские эксперты, господину Скрипалю потребуется постоянное лечение", - приводят слова представителя британского МИД масс-медиа.

Чиновник при этом добавил: "Но давайте не будем забывать, что тот факт, что все три жертвы данного инцидента были выписаны из больницы, не меняет того, что эта было наглым и бездумным нападением, покушением на убийство, с использованием незаконного химического оружия".

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