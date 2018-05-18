Выписка Скрипалей ничего не меняет. Это было наглое покушение - представитель британского МИДа
19:49 18.05.2018 Источник: Газета.Ru
Представитель МИД Великобритании заявил, что выписка Сергея и Юлии Скрипалей из больницы не означает, что на них не совершали покушение с применением химоружия.
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