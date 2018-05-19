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Авиакомпания Boeing предложила свою техпомощь кубинским властям

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09:30 19.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская авиастроительная корпорация Boeing ("Боинг") готова оказать помощь в технической сфере в связи с катастрофой самолета Boeing-737 под Гаваной. Об этом говорится в заявлении Boeing, опубликованном в пятницу.

"Группа технических специалистов Boeing готова оказать содействие в соответствии с законами США и согласно решениям Национального совета по безопасности на транспорте США и кубинских властей", - указали в компании. Ее представители также выразили соболезнования близким тех, кто погиб при падении самолета, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. В Boeing пока не ответили на запрос ТАСС относительно того, намерены ли эксперты компании отправиться на Кубу для участия в расследовании.

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