Авиакомпания Boeing предложила свою техпомощь кубинским властям

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская авиастроительная корпорация Boeing ("Боинг") готова оказать помощь в технической сфере в связи с катастрофой самолета Boeing-737 под Гаваной. Об этом говорится в заявлении Boeing, опубликованном в пятницу.

"Группа технических специалистов Boeing готова оказать содействие в соответствии с законами США и согласно решениям Национального совета по безопасности на транспорте США и кубинских властей", - указали в компании. Ее представители также выразили соболезнования близким тех, кто погиб при падении самолета, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. В Boeing пока не ответили на запрос ТАСС относительно того, намерены ли эксперты компании отправиться на Кубу для участия в расследовании.



