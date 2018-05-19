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Япония готова не жалеть сил на укрепление морской обороноспособности - премьер-министр

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10:30 19.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония выступает за усиление безопасности на море в тихоокеанском регионе и обещает поддержку в этом его островным государствам. Об этом в субботу на Форуме тихоокеанских островов, который проходит в японской префектуре Фукусима, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Япония не будет жалеть сил на поддержку государств в деле укрепления их обороноспособности на море", - приводит слова премьера агентство Киодо.

Он также подчеркнул, что "неотъемлемые права государств, как малых, так и больших, должны в полной мере защищаться буквой закона". Премьер-министр отметил, что вместе с островными государствами тихоокеанского региона Япония намеревается внимательно следить за КНДР, которая неоднократно уличалась в обходе санкций Совета Безопасности ООН и контрабанде запрещенных товаров по морю.

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