Япония готова не жалеть сил на укрепление морской обороноспособности - премьер-министр

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония выступает за усиление безопасности на море в тихоокеанском регионе и обещает поддержку в этом его островным государствам. Об этом в субботу на Форуме тихоокеанских островов, который проходит в японской префектуре Фукусима, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Япония не будет жалеть сил на поддержку государств в деле укрепления их обороноспособности на море", - приводит слова премьера агентство Киодо.

Он также подчеркнул, что "неотъемлемые права государств, как малых, так и больших, должны в полной мере защищаться буквой закона". Премьер-министр отметил, что вместе с островными государствами тихоокеанского региона Япония намеревается внимательно следить за КНДР, которая неоднократно уличалась в обходе санкций Совета Безопасности ООН и контрабанде запрещенных товаров по морю.







