Турпоток из РФ в Таиланд увеличился на четверть
12:30 19.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество туристов из РФ в Таиланде за первые четыре месяца этого года увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные следуют из отчета министерства туризма и спорта, опубликованного в субботу.
Согласно таиландской статистике, с января по апрель эту страну посетили 745,4 тыс. россиян, что на 25,1% больше, чем годом ранее. На курортах королевства российские туристы за четыре месяца потратили 58,6 млрд батов (1,8 млрд долларов). Рост расходов превысил прошлогодние показатели на 26%.
В целом, российский сегмент в Таиланде в этом году растет быстрее рынка.
Общие темпы прироста турпотока в королевстве в январе - апреле составили почти 14%. За четыре месяца в Таиланде отдохнули 13,7 млн иностранцев.
В прошлом году в Таиланде зафиксировано рекордное количество иностранных туристов. Курорты королевства приняли 35,4 млн отдыхающих, которые оставили здесь более 50 млрд долларов.
Таиланд является также одним из самых популярных направлений среди россиян в Юго-Восточной Азии. За прошлый год страну посетили более 1,3 млн граждан РФ.
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