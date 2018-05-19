Сегодня исполняется 5 лет Общественному телевидению России (ОТР)

11:30 Источник: НГ-Online

Канал ОТР был создан 5 лет назад по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева и впервые вышел в эфир 19 мая 2013 года. С самого начала свою миссию ОТР видел в формировании и развитии современного гражданского общества.Уникальность этого канала в том, что он делает акцент на регионы – не имея колоссальных бюджетов и доходов от рекламы, ежедневно показывает, как живет вся огромная страна, рассказывая о людях из разных уголков России. Это единственный телеканал, уделяющий постоянное внимание некоммерческим организациям и волонтерским объединениям – и единственный телеканал,целью которого прописана «пропаганда в ясной форме общечеловеческих моральных ценностей». Генеральный директор Общественного телевидения Анатолий Григорьевич Лысенко обещал создать вещание,альтернативное государственно-коммерческому,и, несмотря на все трудности, ему это удалось. ОТР продолжает расти и развиваться, увеличивая свою аудиторию.

Вера Цветкова