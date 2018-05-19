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Новости

Телезрители призывают закрыть программу «Пусть говорят»

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13:30 19.05.2018 Источник: НГ-Online

Пользователи Интернета и активные телезрители написали ходатайство о том, чтобы скандальный проект "Пусть говорят" на "Первом канале" закрыли.
Актриса Тамара Семина, побывавшая на очередной программе, посвященной скандальному разводу Армена Джигарханяна, обратилась в Администрацию президента с просьбой закрыть шоу. Зрители выставили свою петицию на онлайн-платформе сhange.org с таким же требованием. "Мы, граждане России и зрители ТВ, требуем немедленного прекращения трансляции программы "Пусть говорят" в связи с тем, что вся деятельность данной передачи направлена на незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лиц, порой без их согласия, и распространение этих сведений в средствах массовой информации", – говорится в ней.

Вера Цветкова

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