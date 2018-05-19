В ноябре пройдет встреча ЕС и Ирана по вопросам ядерного сотрудничества

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и Иран договорились провести в конце ноября в Брюсселе семинар на высоком уровне по ядерному сотрудничеству. Об этом заявил в субботу еврокомиссар по вопросам энергетики Мигель Ариас Каньете по итогам встречи в Тегеране с руководителем Организации по атомной энергии республики Али Акбаром Салехи.

"В духе тесной кооперации мы также решили, что третий семинар на высоком уровне по ядерному сотрудничеству пройдет в Брюсселе в конце ноября 2018 года", - говорится в совместном заявлении, распространенном в Брюсселе Еврокомиссией. Стороны "приветствовали укрепление связей на всех уровнях и выразили надежду на их дальнейшее развитие в предстоящие месяцы и годы".

Кроме того, Каньете и Салехи подтвердили приверженность ЕС и Ирана действующей ядерной сделке, выход из которой объявил президент США Дональд Трамп. "Мы собрались сегодня для того, чтобы подтвердить неизменную приверженность Еврокомиссии и Организации по атомной энергии Ирана осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и в частности третьего приложения, касающегося гражданского ядерного сотрудничества", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.



