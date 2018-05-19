ТАНТК им. Г. М. Бериева ищет выходы на рынки Китая, Франции и США
17:30 19.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева рассматривает возможность локализации производства самолетов-амфибий Бе-103 в Китае, Франции и США. Об этом сообщил в субботу журналистам генеральный директор - генеральный конструктор ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева" Юрий Грудинин.
"Мы сейчас рассматриваем, в том числе, лицензионное производство на территории третьих стран. Да, Бе-103 [планируют частично локализовать производство]. Это Китай, Франция и сейчас планируем выход на рынок Америки, так как там развита такого класса авиация", - сказал он.
Многоцелевой легкий самолет-амфибия Бе-103 предназначен для выполнения грузовых и пассажирских перевозок. По желанию заказчика может быть установлен автопилот, система спутниковой навигации, метеолокатор. Во всех вариантах возможна установка второго поста управления для второго пилота (инструктора). Бе-103 спроектирован в соответствии с нормами летной годности АП-23 (Россия) и FAR-23 (США).
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