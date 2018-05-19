РФ предлагает Сирии помощь в решение проблемы с нехваткой учителей

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поможет Сирийской Арабской Республике в подготовке учителей русского языка для дальнейшего преподавания в сирийских школах. Об этом в субботу при посещении Большого туристического слета "Артека" под Севастополем журналистам сказал посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Русский язык - это второй язык, который преподают в Сирии, у нас есть проблема с учителями, поэтому мы просили Министерство образования России, для того, чтобы помогли организовать такие курсы преподавателей для дальнейшей работы в школах. В школах Сирии около 30 тыс. студентов, который выбрали [русский] как второй язык для изучения. Университет Пушкина в Москве проявил инициативу в обучении преподавателей", - сказал Рияд Хаддад.

В свою очередь директор "Артека" Алексей Каспржак напомнил, что в лагере сейчас налажено сотрудничество с Институтом русского языка имени А. С. Пушкина. "У института Пушкина с "Артеком" есть тематическая программа, ориентированная на детей, она посвящена изучению русского языка, а с точки зрения педагогов "Артек" - это большая школа для тех, кто собирается стать учителем, поэтому если вожатым - будущим учителям, интересны предложения, о которых только что сказал господин посол, то это их выбор, который может быть сделан в том числе и в "Артеке", - пояснил Каспржак.

Также в ходе сегодняшней встречи обсуждались вопросы сотрудничества "Артека" и Сирии в области образования.



