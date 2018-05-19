Следовали выясняют причина отказа двигателей у самолета "Победы"

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании "Победа", экстренно севшего в столичном аэропорту Внуково из-за отказа двигателя. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.

По предварительным данным, утром 19 мая самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс Москва - Астрахань, вернулся в аэропорт Внуково из-за отказа одного из двигателей. На борту воздушного судна находились 183 пассажира, из которых при аварийной посадке никто не пострадал.







