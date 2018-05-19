На Кубе объявлен общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы
20:30 19.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общенациональный траур по погибшим при крушении самолета Boeing-737 близ Гаваны начался в субботу на Кубе. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Траур будет продолжаться до вечера воскресенья.
Пассажирский Boeing-737 разбился в пятницу практически сразу после вылета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин, на его борту находились 111 человек. Почти все они погибли. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас- Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
В авиакатастрофе выжили только три человека, все они женщины. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в одной из гаванских больниц.
В кубинскую столицу съезжаются родственники жертв трагедии. В ближайшее время начнется процедура опознания погибших. Причина крушения самолета пока неизвестна.
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