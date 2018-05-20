Подмосковье активно участвует в акции "Ночь Музеев"

01:15

Около 130 государственных, муниципальных и частных музеев в Подмосковье участвуют сегодня в акции «Ночь музеев». Всероссийское мероприятие проводится ежегодно в третью субботу мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Это особый день в мире, в нашей стране, в Подмосковье, в частности. Международная «Ночь музеев» стала традиционной, очень большое количество людей - и молодых, и в возрасте приходят в музеи после 18 часов. Традиционно посещения в музеях и сами экскурсии бесплатные, они позволяют погрузиться, увидеть всё самое интересное, уникальное, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - С каждым годом акция в Московской области продвигается, она становится более популярной. Я надеюсь, что все музеи в Московской области с удовольствием примут посетителей, расскажут много интересного и полезного».

Андрей Воробьёв вместе с дочкой посетил музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре. Губернатор ознакомился с работами знаменитых художников Альбрехта Дюрера и Бориса Кустодиева, а также с экспонатами постоянно действующей экспозиции «Новый Иерусалим – Памятник Истории и Культуры XVII–XX веков». На площади 1,5 тыс кв м представлено около 500 предметов - произведения иконописи, медного литья, церковной утвари и светского искусства. Отдельное место посвящено личности Патриарха Никона.

Георгий Соловьев