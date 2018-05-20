Глава Чечни заявил, что приказ о нападении на церковь в Грозном пришел с Запада

09:10 Источник: Эхо Москвы

Трое из них – жители Чечни, а возглавлял их – уроженец одного из соседних регионов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Еще до установления личностей боевиков он заявил, что приказ о нападении они получили «от одной из западных стран».

Как сообщает Следственный комитет, четыре боевика были убиты, погибли двое полицейских, еще двое ранены. Погиб также, предположительно, один из прихожан. Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Четверо вооруженных людей попытались захватить церковь Михаила Архангела в Грозном. Эту атаку следует воспринимать как реакцию на антитеррористическую деятельность главы региона, — сказал «Эху Москвы» Министр национальной политики, внешних связей, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.