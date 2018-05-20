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Новости

США и Китай решили не начинать торговую войну

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09:30 20.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая и американское правительство договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. Об этом заявил журналистам специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета Лю Хэ, сообщает в воскресенье агентство Синьхуа.

"Самый большой результат китайско-американских переговоров на этот раз - мы пришли к взаимопониманию и не будем начинать торговых войн. Одновременно обе стороны отказываются от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга", - отметил он.

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