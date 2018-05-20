СМИ: Во время визита Макрона в Россию добиться решений по сложным вопросам вряд ли удастся

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Россию намерен придать новый импульс отношениям двух стран. Об этом представитель Елисейского дворца заявил еженедельной газете "Журналь дю диманш".

Издание опубликовало в воскресенье статью в преддверии намеченного на 24-25 мая визита Макрона в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнул представитель Елисейского дворца, "диалог с Россией поддерживался и поддерживается", несмотря на разницу в позициях по сирийской и украинской проблемам, а также на дело Скрипаля.

"Двум странам предстоит еще многое построить [в своих отношениях], но подходить к этому следует объективно, с открытыми глазами", - сказал источник в Елисейском дворце. Он выразил мнение, что в ходе визита значительного продвижения по сложным вопросам вряд ли удастся добиться.

По данным газеты, "диалог между двумя лидерами в ходе визита будет решительным, но корректным по форме". Президент Макрон намерен придать новый импульс отношениям двух стран, "но с соблюдением рамок Европейского союза", установленных после присоединения Крыма к России, сообщили в Елисейском дворце.