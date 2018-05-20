Германское ведомство по делам миграции проводит масштабную проверку своих отделений

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германское ведомство по делам миграции (BAMF) проводит проверку в 13 отделениях после того, как стало известно, что сотрудница филиала в Бремене могла одобрить более тысячи заявок от беженцев вопреки инструкциям. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета "Бильд ам зонтаг".

Эти отделения попали под подозрение из-за статистических данных: в них выносили положительные решения по запросам от беженцев в среднем либо значительно чаще, чем в других, либо, напротив, значительно реже. Теперь в BAMF решили выяснить, не было ли допущено при этом нарушений. Повторно проверят 8,5 тыс. одобренных заявок, всего у ведомства на территории страны 70 филиалов.