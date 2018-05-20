Мошенники обворовали волгоградские тюрьмы
13:00 20.05.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online
Волгоградская прокуратура вскрыла случаи мошенничества при ремонте объектов регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Как сообщили представители надзорного ведомства, Управление строительства-34 ФСИН России в марте 2017 года заключило договор со строительной фирмой на проведение строительно-ремонтных работ.
В рамках этого договора подрядчик получил в качестве аванса 9 млн руб. Затем, по словам прокурорских работников, «полученные деньги были обналичены через расчетные счета подконтрольных организаций». Своих обязательств перед заказчиком подрядчик не выполнил. По этому факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Источники «НГ» в правоохранительных органах полагают, что возбуждение дела о мошенничестве стало результатом расследования начатого еще летом 2017 года другого уголовного дела, по которому подозреваемым проходит бывший руководитель управления строительства ФСИН по Волгоградской области. Бывшему главному тюремному строителю региона и его заместителю инкриминируют получении взяток на сумму около 2 млн руб.
Андрей Серенко
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