Немецкой прессе не понравилось то, что Путин подарил Меркель цветы

15:02 Источник: РОСБАЛТ

Президент России Владимир Путин сделал «оскорбительный жест», подарив букет канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом пишет таблоид Bild.

Встреча двух лидеров состоялась в пятницу в Сочи. По мнению немецких журналистов, подарив цветы Меркель, российский лидер «хотел напомнить канцлеру, что она женщина». Однако ведущие мировые политики №должны жать друг другу руки, а не дарить букеты», говорится в статье.