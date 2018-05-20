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Немецкой прессе не понравилось то, что Путин подарил Меркель цветы

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15:02 20.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Президент России Владимир Путин сделал «оскорбительный жест», подарив букет канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом пишет таблоид Bild.

Встреча двух лидеров состоялась в пятницу в Сочи. По мнению немецких журналистов, подарив цветы Меркель, российский лидер «хотел напомнить канцлеру, что она женщина». Однако ведущие мировые политики №должны жать друг другу руки, а не дарить букеты», говорится в статье.

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