Новая Tesla Model 3 будет полноприводной и с двумя моторами
16:27 20.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал в воскресенье о новой модификации электрокара Tesla Model 3, которую компания готовит к выпуску.
"Полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами разгоняется до 60 миль в час [95,6 км/ч] за 3,5 секунды, максимальная скорость - 155 миль в час [250 км/ч]", - написал Маск в "Твиттере". Двигатели будут располагаться в передней и задней частях автомобиля, причем в случае отказа одного из них машина сможет продолжать движение.
По словам предпринимателя и инженера, зарядки аккумулятора хватит на 500 км. Стоимость авто составит около 78 тысяч долларов. "Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью", - добавил Маск.
Tesla Model 3 была представлена в 2016 году. Она стоит от 35 тысяч долларов и может проехать без подзарядки 350 км. Максимальная скорость машины - 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч - 5,6 сек.
Новости
- 16:50 20.05.2018
- Индия начала подготовку "к войне следующего поколения"
- 15:02 20.05.2018
- Немецкой прессе не понравилось то, что Путин подарил Меркель цветы
- 13:44 20.05.2018
- Украина собирается выйти из ряда договоров, заключенных в рамках СНГ
- 13:00 20.05.2018
- Мошенники обворовали волгоградские тюрьмы
- 12:45 20.05.2018
- Германское ведомство по делам миграции проводит масштабную проверку своих отделений
- 12:21 20.05.2018
- На западе Москвы злоумышленники угнали КамАЗ
- 11:27 20.05.2018
- На Балканах жизни главе Турции может грозить опасность - пресса
- 10:25 20.05.2018
- СМИ: Во время визита Макрона в Россию добиться решений по сложным вопросам вряд ли удастся
- 09:30 20.05.2018
- США и Китай решили не начинать торговую войну
- 09:10 20.05.2018
- Глава Чечни заявил, что приказ о нападении на церковь в Грозном пришел с Запада
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать