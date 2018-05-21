Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
07:12 21.05.2018
Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею второй год подряд. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу шведов. Выявить победителя команды смогли только в послематчевой серии буллитов. "Известия"
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