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Новости

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею

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07:12 21.05.2018

Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею второй год подряд. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу шведов. Выявить победителя команды смогли только в послематчевой серии буллитов. "Известия"

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