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Новости

ВСУ продолжают избранную тактику террора мирного населения Донбасса

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07:36 21.05.2018

За прошедшие сутки украинские боевики и командование оккупационных войск продолжили избранную тактику террора мирного населения Донбасса, говорится в сводке МО ДНР от 20.05.2018. Наибольшая огневая активность со стороны украинских оккупантов по-прежнему сконцентрирована на Горловском направлении. Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, по которым украинские боевики выпустили сто двадцать три мины калибром 120 и 82 мм. Также применялось вооружение БМП, все виды гранатометов и стрелкового оружия.

   Согласно сводке НМ ЛНР от 20.05.2018 г., за прошедшие сутки украинские каратели семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов: Нижнее Лозовое, Желобок, Березовское, Пришиб и Красный Яр.

В ходе обстрелов украинские террористы применяли запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено более ста двадцати различных боеприпасов.

Информацию о том, что Украина фальсифицирует данные, обстреливает мирных граждан на подконтрольной территории ВСУ и осуществляет геноцид народа Донбасса, получают свое очередное подтверждение в отчетах СММ ОБСЕ. Так, 17 мая беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал восемь самоходных гаубиц, а именно три 122 мм 2С1 «Гвоздика», и пять 152 мм 2С3 «Акация» возле н.п. Видродження именно из этих орудий каратели вели огонь по населенному пункту Троицкое. В результате обстрела были жертвы среди мирного населения, в которых командование ООС обвинило подразделения НМ ЛНР. "Донбасс сегодня"

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