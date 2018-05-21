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Парламент: Британия годами не могла остановить поток "грязных денег" из России

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07:48 21.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Британия должна выработать единую стратегию противодействия российскому политическому режиму, а также усилить инструменты финансового давления на Владимира Путина и его окружение. Это - главный вывод парламентского доклада, который подготовил комитет палаты представителей по международным делам. В основу документа легли показания антикоррупционных активистов и журналистов, а также информация, предоставленная аудиторскими фирмами и исследовательскими центрами.

Документ, подготовленный по итогам парламентского расследования, получил название "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Авторы доклада признают, что Великобритания годами не предпринимала достаточных мер для того, чтобы остановить поток "грязных денег" из России. Существующее антиотмывочное законодательство по сути так и не стало эффективным инструментом борьбы с коррупционерами из-за отсутствия политической воли у британского руководства.

Специализированные агентства по борьбе с коррупцией и мошенничеством, как и полиция, так и не начали работать в полную силу по экономическим преступлениям из-за нехватки людей и непонимания того, что они расследуют. В результате все это время "грязные деньги", отмытые через "ландромат" в офшорах британских заморских территорий, оседали в лондонской элитной недвижимости, в акциях, в предметах роскоши и на счетах компаний, которые обслуживают состоятельных людей без лишних вопросов, пишет ВВС.

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