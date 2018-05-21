Парламент: Британия годами не могла остановить поток "грязных денег" из России

07:48 Источник: Русская служба Би-би-си

Британия должна выработать единую стратегию противодействия российскому политическому режиму, а также усилить инструменты финансового давления наи его окружение. Это - главный вывод парламентского доклада, который подготовил комитет палаты представителей по международным делам. В основу документа легли показания антикоррупционных активистов и журналистов, а также информация, предоставленная аудиторскими фирмами и исследовательскими центрами.

Документ, подготовленный по итогам парламентского расследования, получил название "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Авторы доклада признают, что Великобритания годами не предпринимала достаточных мер для того, чтобы остановить поток "грязных денег" из России. Существующее антиотмывочное законодательство по сути так и не стало эффективным инструментом борьбы с коррупционерами из-за отсутствия политической воли у британского руководства.