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Новости

Доклад ООН: население Украины быстро сокращается

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08:00 21.05.2018 Источник: Lenta.ru

К 2050 году численность населения Украины составит чуть больше 36 миллионов человек. Такой прогноз опубликовал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. Эксперты отмечают, что в течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться. К 2020 году в стране останется около 43 миллионов человек. Согласно докладу, страна занимает последние позиции в Европе по основным демографическим показателям. По данным Госстата Украины, в стране по состоянию на 1 января 2018 года проживает 42,2 миллиона граждан.

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