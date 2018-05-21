Доклад ООН: население Украины быстро сокращается
08:00 21.05.2018 Источник: Lenta.ru
К 2050 году численность населения Украины составит чуть больше 36 миллионов человек. Такой прогноз опубликовал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. Эксперты отмечают, что в течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться. К 2020 году в стране останется около 43 миллионов человек. Согласно докладу, страна занимает последние позиции в Европе по основным демографическим показателям. По данным Госстата Украины, в стране по состоянию на 1 января 2018 года проживает 42,2 миллиона граждан.
Новости
- 09:20 21.05.2018
- Яровая прокомментировала статью об "оскорбительном" букете Меркель от Путина
- 09:05 21.05.2018
- Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных пошлин США и КНР
- 09:00 21.05.2018
- Отказ КНДР от саммита станет концом дипломатии - сенатор США
- 08:46 21.05.2018
- Боец АТО: Украинские власти используют химоружие против жителей Донбасса
- 08:36 21.05.2018
- Трамп предрек США крупнейший политический скандал
- 08:24 21.05.2018
- ЕС намерен защитить свои компании от санкций США против Ирана
- 08:11 21.05.2018
- Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД
- 07:48 21.05.2018
- Парламент: Британия годами не могла остановить поток "грязных денег" из России
- 07:24 21.05.2018
- Склады боевиков с оружием, в том числе из стран НАТО, находят на востоке провинции Хомс
- 07:12 21.05.2018
- Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать