Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД
08:11 21.05.2018 Источник: NEWSru.com
Соединенные Штаты нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5000 км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров (национального Центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков в статье, опубликованной в понедельник, 21 мая, в газете "Красная звезда".
Новости
- 09:20 21.05.2018
- Яровая прокомментировала статью об "оскорбительном" букете Меркель от Путина
- 09:05 21.05.2018
- Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных пошлин США и КНР
- 09:00 21.05.2018
- Отказ КНДР от саммита станет концом дипломатии - сенатор США
- 08:46 21.05.2018
- Боец АТО: Украинские власти используют химоружие против жителей Донбасса
- 08:36 21.05.2018
- Трамп предрек США крупнейший политический скандал
- 08:24 21.05.2018
- ЕС намерен защитить свои компании от санкций США против Ирана
- 08:00 21.05.2018
- Доклад ООН: население Украины быстро сокращается
- 07:48 21.05.2018
- Парламент: Британия годами не могла остановить поток "грязных денег" из России
- 07:24 21.05.2018
- Склады боевиков с оружием, в том числе из стран НАТО, находят на востоке провинции Хомс
- 07:12 21.05.2018
- Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать