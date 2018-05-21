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Новости

Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД

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08:11 21.05.2018 Источник: NEWSru.com

Соединенные Штаты нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5000 км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров (национального Центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков в статье, опубликованной в понедельник, 21 мая, в газете "Красная звезда"

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