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Трамп предрек США крупнейший политический скандал

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08:36 21.05.2018 Источник: Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах поручить министерству юстиции выяснить, находились ли в его предвыборном штабе в 2016 году информаторы ФБР и велась ли слежка по запросу администрации бывшего руководителя страны Барака Обамы. Об этом он написал у себя в Twitter.

По информации американских СМИ, команда Трампа требует от Минюста предоставить секретные документы, которые легли в основу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США. По мнению Трампа, сведения об информаторе могут привести к скандалу, который превзойдет по масштабам Уотергейтский, завершившийся отставкой президента Ричарда Никсона.

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