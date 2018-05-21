Трамп предрек США крупнейший политический скандал
08:36 21.05.2018 Источник: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп рассказал о планах поручить министерству юстиции выяснить, находились ли в его предвыборном штабе в 2016 году информаторы ФБР и велась ли слежка по запросу администрации бывшего руководителя страны Барака Обамы. Об этом он написал у себя в Twitter. По информации американских СМИ, команда Трампа требует от Минюста предоставить секретные документы, которые легли в основу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США. По мнению Трампа, сведения об информаторе могут привести к скандалу, который превзойдет по масштабам Уотергейтский, завершившийся отставкой президента Ричарда Никсона.
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