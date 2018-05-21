Боец АТО: Украинские власти используют химоружие против жителей Донбасса
08:46 21.05.2018
Боец Управления специальных операций Генштаба ВСУ Александр Мединский заявил, что власти Украины применяли против жителей Донбасса химическое оружие. Об этом он рассказал в своем видеообращении.
«Президент Соединенных Штатов Америки, я — Мединский Александр, ветеран ВСУ, Сил специальных операций, участник боевых действий на Донбассе. Я обращаюсь к вам заявлением, которое не мог сделать, находясь на территории Украины по той простой причине, что жизнь моих близких и моя жизнь находилась в опасности. Сейчас я нахожусь в Хельсинки, в Финляндии, и я могу честно и открыто обратиться к вам… Украинские власти используют запрещенные приемы ведения войны, в частности используют запрещенное международными конвенциями химическое оружие для подавления мятежа на Донбассе», — рассказал Мединский. «Украина.ру»
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