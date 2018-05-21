Отказ КНДР от саммита станет концом дипломатии - сенатор США
09:00 21.05.2018 Источник: Газета.Ru
В случае отказа КНДР от саммита с участием северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа настанет конец дипломатии. Об этом заявил сенатор-республиканец США Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News.
«Они совершают ошибку. Если они не явятся, это будет означать, что дипломатия провалилась», — сказал Грэм. В таком случае страны вновь вернутся на путь конфликта, уверен сенатор.
«Мы пытаемся заставить их отказаться от ядерной программы, [закончить] Корейскую войну и прийти к взаимовыгодному результату. Если они не явятся, то это будет конец дипломатии. Если они не явятся и попытаются играть с Трампом, это означает, что военный конфликт — единственное, что остается», — добавил Грэм, отметив, что Северная Корея потерпит поражение в конфликте.
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