Яровая прокомментировала статью об "оскорбительном" букете Меркель от Путина
09:20 21.05.2018 Источник: РБК
Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая раскритиковала статью немецкого таблоида Bild, в которой подаренный букет канцлеру Германии Ангеле Меркель российским президентом Владимиром Путиным был назван «оскорблением».
«Дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель», — написала Яровая на странице во «ВКонтакте». «Так можно договориться до того, что обращения «госпожа» или «фрау» являются оскорблением», — добавила депутат.
Ранее Bild опубликовала статью, в которой жест Путина, преподнесшего Меркель цветы на встрече в Сочи, был назван «оскорбительным». РБК
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