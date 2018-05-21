0
0
42
Новости

Яровая прокомментировала статью об "оскорбительном" букете Меркель от Путина

Добавить в избранное

09:20 21.05.2018 Источник: РБК

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая раскритиковала статью немецкого таблоида Bild, в которой подаренный букет канцлеру Германии Ангеле Меркель российским президентом Владимиром Путиным был назван «оскорблением».

​«Дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель», — написала Яровая на странице во «ВКонтакте». «Так можно договориться до того, что обращения «госпожа» или «фрау» являются оскорблением», — добавила депутат.

Ранее Bild опубликовала статью, в которой жест Путина, преподнесшего Меркель цветы на встрече в Сочи, был назван «оскорбительным». РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:05 21.05.2018
Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных пошлин США и КНР
0
77
09:00 21.05.2018
Отказ КНДР от саммита станет концом дипломатии - сенатор США
0
86
08:46 21.05.2018
Боец АТО: Украинские власти используют химоружие против жителей Донбасса
0
105
08:36 21.05.2018
Трамп предрек США крупнейший политический скандал
0
172
08:24 21.05.2018
ЕС намерен защитить свои компании от санкций США против Ирана
0
147
08:11 21.05.2018
Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД
0
152
08:00 21.05.2018
Доклад ООН: население Украины быстро сокращается
0
188
07:48 21.05.2018
Парламент: Британия годами не могла остановить поток "грязных денег" из России
0
209
07:24 21.05.2018
Склады боевиков с оружием, в том числе из стран НАТО, находят на востоке провинции Хомс
0
184
07:12 21.05.2018
Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
0
194

Возврат к списку