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После аварийной посадки вертолета в Хабаровском крае умер генерал ФСБ

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10:00 21.05.2018

Частный вертолет «Gazelle 342» совершил аварийную посадку в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района в Хабаровском крае.

На борту было трое человек. Один из них впоследствии скончался. Известно, что погибшим оказался генерал-полковник ФСБ 1946 года рождения. В последнее время он трудился в компании «Сибур».

Также известно, что на борту находился предприниматель из Хабаровского края. Третьим человеком, который оказался на борту, был совладелец комплекса "Серышевский" в Амурской области Сергей Мельниченко.

Как предварительно установлено, во время жесткой посадки вертолет загорелся. Однако люди смогли из него выбраться. Они направились к одному из недалеко расположенных охотничьих домиков. Во время дороги генералу-полковнику ФСБ стало плохо. У него, как позже стало понятно, случился сердечный приступ. Мужчина, к сожалению, скончался. eg.ru

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