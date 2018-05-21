После аварийной посадки вертолета в Хабаровском крае умер генерал ФСБ
10:00 21.05.2018
Частный вертолет «Gazelle 342» совершил аварийную посадку в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района в Хабаровском крае.
На борту было трое человек. Один из них впоследствии скончался. Известно, что погибшим оказался генерал-полковник ФСБ 1946 года рождения. В последнее время он трудился в компании «Сибур».
Также известно, что на борту находился предприниматель из Хабаровского края. Третьим человеком, который оказался на борту, был совладелец комплекса "Серышевский" в Амурской области Сергей Мельниченко.
Как предварительно установлено, во время жесткой посадки вертолет загорелся. Однако люди смогли из него выбраться. Они направились к одному из недалеко расположенных охотничьих домиков. Во время дороги генералу-полковнику ФСБ стало плохо. У него, как позже стало понятно, случился сердечный приступ. Мужчина, к сожалению, скончался. eg.ru
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