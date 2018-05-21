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США давно напали бы на РФ и КНР, если б не ядерное оружие - СМИ

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10:05 21.05.2018 Источник: REGNUM

США вместе с союзниками давным-давно напали бы на Россию и Китай, если у этих стран не было бы ядерных бомб, пишет журналист австралийского издания Contra Magazin Марко Майер.

По его мнению, несмотря на огромный ущерб, который наносит ядерное оружие, оно играет важную роль — сдерживает конфликты между странами. Без ядерных бомб Индия и Пакистан уже давно бы друг друга уничтожили, пишет Майер.

Он также отмечает, что без ядерного оружия не смог бы существовать Израиль. Поэтому лозунг «ядерное оружие для всех» должен звучать на всей Земле, считает автор материала. Тогда, полагает, журналист, вероятность войн стала бы минимальной.

Ранее многие эксперты заявляли о росте угрозы начала ядерной войны в мире. Так, несколько месяцев назад передвинулись стрелки символических часов Судного дня, которые отсчитывают время до ядерного апокалипсиса. Стрелки переместились на 30 секунд вперед до 23:58.

Представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу ранее заявила, что угроза использования ядерного оружия в мире растет. ИА REGNUM

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